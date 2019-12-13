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Sağlık Bakanlığı 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alacak! İşte Başvuru tarihleri ve şartları

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli için ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak. Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacaktır. Atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak. Adaylar tercihlerini 13-19 Aralık tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek

13.12.2019 - 07:12 | Güncelleme:
Sağlık Bakanlığı personel alımı
AA

Sağlık Bakanlığınca KPSS puanıyla atanacak 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli için ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 8 bin 845 sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının bulunduğu KPSS-2019/7 Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Tercih işlemlerinde lisans düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyindeki pozisyonlar için 2018-KPSS Ortaöğretim ve 2018-KPSS Ön Lisans sınav sonuçları kullanılacak.

TERCİH İŞLEMLERİ BUGÜN (13 ARALIK'TA) BAŞLIYOR

Adaylar tercihlerini 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek yapabilecek. ÖSYM'ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ve Sağlık Fizikçisi pozisyonlarında tercih yapmak isteyen ve ilgili alanlarda yüksek lisans veya doktora programlarında öğrenim görmüş adayların 17 Aralık Salı günü saat 17.00'ye kadar Devlet Personel Başkanlığı Kamu Personel İstihdamı Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekecek.

Şahsen başvuru işlemini gerçekleştiremeyecek adaylar Devlet Personel Başkanlığının internet sayfasındaki duyuru ekinde yer alan dilekçe ile birlikte istenilen belgeleri iadeli taahhütlü posta yoluyla ulaştırabilecekler. 17 Aralık itibarıyla kuruma ulaşmayan dilekçeler işleme alınmayacak.

Yüksek lisans veya doktora mezunu Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti ile Sağlık Fizikçisi pozisyonları dışında tercih yapacak adaylar ise Devlet Personel Başkanlığına herhangi bir başvuru yapmayacaklar.

Devlet Personel Başkanlığının duyurularına istinaden daha önce müracaat etmiş ve bilgileri alınmış adayların tekrar başvuru yapmaları gerekmeyecek.

8 BİN 845 KADRODAN 3 BİN 763'Ü HEMŞİRE

Atama yapılacak 8 bin 845 kadrodan 3 bin 763'ü hemşire, bin 91'i ebe ve 3 bin 475'i sağlık teknisyeni ve sağlık teknikerlerinden oluşacak.

AA'nın haberine göre; atama yapılacak sözleşmeli pozisyonların unvan, branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları şöyle:

UNVANBRANŞÖĞRENİM DÜZEYİTOPLAM
Biyolog 8 (Lisans)8
Çocuk Gelişimcisi 15 (Lisans)15
Dil ve Konuşma Terapisti 10 (Lisans)10
Diyetisyen 66 (Lisans)66
Ebe 1091 (Lisans)1091
Fizyoterapist 100 (Lisans)100
Hemşire 3236 (Lisans) 527 (Ortaöğretim)3763
İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 10 (Lisans)10
Odyolog 11 (Lisans)11
Perfüzyonist 20 (Lisans)20
Psikolog 150 (Lisans)150
Sağlık Fizikçisi 3 (Lisans)3
Sosyal Çalışmacı 123 (Lisans)123
Sağlık TeknikeriAdli Tıp10 (Ön Lisans)10
Sağlık TeknikeriAğız Diş Sağlığı91 (Ön Lisans)91
Sağlık TeknikeriAmeliyat69 (Ön Lisans)69
Sağlık TeknikeriAnestezi408 (Ön Lisans)408
Sağlık TeknikeriÇevre Sağlığı109 (Ön Lisans)109
Sağlık TeknikeriDiş Protez77 (Ön Lisans)77
Sağlık TeknikeriDiyaliz89 (Ön Lisans)89
Sağlık TeknikeriEczane78 (Ön Lisans)78
Sağlık TeknikeriElektronörofizyoloji16 (Ön Lisans)16
Sağlık TeknikeriEvde Bakım75 (Ön Lisans)75
Sağlık TeknikeriFizik Tedavi32 (Ön Lisans)32
Sağlık Teknikeriİlk ve Acil Yardım617 (Ön Lisans)617
Sağlık Teknikeriİş ve Uğraşı Terapisi6 (Ön Lisans)6
Sağlık TeknikeriLaboratuvar460 (Ön Lisans)460
Sağlık TeknikeriOdyometri48 (Ön Lisans)48
Sağlık TeknikeriOrtopedi55 (Ön Lisans)55
Sağlık TeknikeriPatolojik Anatomi38 (Ön Lisans)38
Sağlık TeknikeriRadyoterapi16 (Ön Lisans)16
Sağlık TeknikeriRöntgen409 (Ön Lisans)409
Sağlık TeknikeriTıbbi Sekreter469 (Ön Lisans)469
Sağlık Teknisyeniİlk ve Acil Yardım303 (Ortaöğretim)303
TOPLAM 4843 (Lisans) 3172 (Ön Lisans) 830 (Ortaöğretim)8845

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