Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sevindirici haber geldi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada 2018 yılın sonuna kadar 6 bin 500 personel alımı olacağını belirtti. Ayrıca 2019 yılının sonuna kadar ise; hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı yapılacak.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden Fahrettin Koca; "Sahada çalışan sağlık personelinin iş yükünü azaltmak ve hastalara daha kaliteli sağlık hizmeti vermek adına gelecek aylarda acil tıp teknikerliği, veri hazırlama işletmenliği, ambulans şoförlüğü gibi alanlarda 6 bin 500 kişilik atama yapacaklarını bildiren Koca, "2019 yılında pratisyen hekim, uzman hekim, diş hekimi ve eczacı olmak üzere 25 bin toplam sağlık personelinin atamasını gerçekleştireceğiz." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmekte.

1- Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için son başvuru tarihi itibariyle en az ilköğretim mezunu olmak.

4- Kura usulüne tabi kadrolara başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden / programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika / belgelere son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak. e) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.