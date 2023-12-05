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        Haberler Gündem Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı yapıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

        Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı yapıyor! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman?

        Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 419 'temizlik görevlisi' eski hükümlü/ Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) statüsünde sürekli işçi alımı yapıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları belli oldu mu?" Soruları adayların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı tarihi ve başvuru şartları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2023 - 17:44 Güncelleme: 05.12.2023 - 17:44
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        • 1

          Resmi Gazete'de yayımlanan ilanın ardından Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları ve başvuru tarihleri gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı 419 'temizlik görevlisi' alımı belirtilen tarihler arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleşecek. Peki, "Sağlık Bakanlığı işçi alımı ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımına nasıl başvuru yapılır?" İşte Sağlık Bakanlığı personel alımına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

          Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 419 'temizlik görevlisi' eski hükümlü/ TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları 4-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleşcek.

        • 3

          SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

          Sağlık Bakanlığı işçi alımına Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresinden başvuru yapabilecek.

        • 4

          SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

          Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

          Başvuru şartları ve aranan niteliklerle ilgili bilgiler İŞKUR'un internet sitesinde yer alacak.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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