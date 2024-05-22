SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI 2024 BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

Başvuru sürecinin ÖSYM tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzu ile birlikte başlaması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı başvuru kılavuzunda son başvuru tarihi, adayların yerine getirmesi gereken özel-genel şartlar, eğitim, yaş ve sınav gibi kriterler yer alacak.

Geçtiğimiz yıl personel alımı başvuru süreci Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi aracılığıyla yapıldı. Adaylar AİS üzerinde müracaatlarını tamamladı. Bu yılda sürecin ÖSYM tarafından yürütülmesi bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar eklenecektir.