Sağlık Bakanlığı atamaları ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakanlığa bağlı sağlık kuruluşlarında eksik kadrolara yapılacak olan atamalar için bekleyiş devam ederken Bakan Koca yeni atamaların yapılacağı sinyalini verdi. İşte konuya ilişkin detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih kılavuzunun ÖSYM tarafından yayımlanacağını açıklamıştı. ÖSYM başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sosyal medya hesabından kılavuzun yarın yayımlanacağını duyurdu.

Aygün "Değerli adaylarımız,

Sağlık Bakanlığının 20.000 sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kılavuz çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Yarın kılavuzu yayımlayacağız ve tercih sürecini başlatacağız. Sizlere ve sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMLARI NE ZAMAN OLACAK?

Henüz ÖSYM tarafından tercih kılavuzu yayımlanmadı ancak Bakan Koca 20 bin alım için branş dağılımını duyurdu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konu ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklaması şu şekilde:

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı tarafından Bakanlığımıza 30.000'i sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/ kadro ihdası yapılmıştır. 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuz ÖSYM'ye gönderildi.

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS PUANINA GÖRE, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli Personel alım sürecini başlatıyoruz. Gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verilmiştir.

10.348 HEMŞİRE, 1.600 EBE VE 6.604 SAĞLIK TEKNİSYENİ/ SAĞLIK TEKNİKERİ ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.