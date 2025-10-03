Sağlık Bakanlığı 2 bin 753 işçi alacak! Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?
Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ile ilgili detaylar geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 18 bin yeni personel alımı kapsamında 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi alınacağını duyurmuştu. Sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci başlarken gözler işçi alımına çevrildi. 2 bin 753 sürekli işçi alımı İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro dağılımı nasıl? İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı açıldı mı? İşte detaylar....
Sağlık Bakanlığı bünyesine 37 bin personel alımının ikinci aşamasına geçildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Bakanlık bünyesine 15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM kılavuzu yayımlandı ve tercihler başladı. Sürekli işçi alımı başvuruları ise İŞKUR tarafından alınacak. Bu kapsamda ‘’İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ekranı açıldı mı?’’ sorusu yanıt arıyor. Peki, 2025 Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro ve branş dağılımı nasıl?
SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI YAPIYOR
Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı için beklenen açıklama geldi.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı'na 15 bin 247 sözleşmeli personel ve 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacağını açıkladı.
BAKAN MEMİŞOĞLU’NDAN ALIMA İLİŞKİN PAYLAŞIM
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımına ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 37 bin personel alımının ilk aşamasında 19 bin kişiyi istihdam etmiştik.
Şimdi ikinci aşamaya geçiyoruz.
15 bin 247 sözleşmeli personel, 2 bin 753 sürekli işçi olmak üzere toplam 18 bin yeni personel alımı yapılacaktır.
Sözleşmeli personel alımı için ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak kılavuz ile tercihler yapılacaktır.
Sürekli işçi alımı ise önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından ilan edilecektir.
Bu atamaların ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olmasını diliyorum."
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR
Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
Adaylar, tercihlerini 29 Eylül-6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek.
KPSS-2025/5 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.''
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2025/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2025 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 2.753 sürekli işçi alımı için ilan, İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlanın yayımlanmasıyla birlikte işçi alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı gibi detaylar belli olacak.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sürekli işçi alımının önümüzdeki günlerde İŞKUR tarafından yayımlanacağını belirtti. Bu sebeple adayların, İŞKUR'un resmi internet sitesini takip etmeleri önem taşıyor.
İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?
İŞKUR e-şube Sağlık Bakanlığı 2.753 işçi alımı başvuru ekranı henüz açılmadı. İŞKUR tarafından yayımlanacak ilanla birlikte başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor.
