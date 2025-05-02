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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanlığı, 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alacak - Haberler | Sağlık Haberleri

        Sağlık Bakanlığı, 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alacak

        Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel ve 3 bin 658 sürekli işçi alınacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 09:50 Güncelleme: 02.05.2025 - 09:50
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        Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alacak
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        Resmi Gazete'nin bugünkü yayımlanan sayısında yer alan Sağlık Bakanlığının ilanına göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 342 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.

        Adaylar başvurularını, 2-8 Mayıs tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresini girerek yapılabilecek. ÖSYM veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

        Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımlarına ilişkin detaylara Resmi Gazete'de yer alan ilandan ulaşılabiliyor.

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        SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI

        Sağlık Bakanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3 bin 658 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Buna göre, 3 bin 170 temizlik görevlisi, 240 güvenlik görevlisi (silahsız), 242 klinik destek elemanı (hastane) ve 6 aşçı istihdam edilecek.

        Adaylar, ilanlara Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr", Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü "yhgm.saglik.gov.tr" ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı "kamuilan.sbb.gov.tr" adreslerinden ulaşabilecek.

        Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 5 – 9 Mayıs tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek.

        Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

        Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alınacak. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapacak.

        SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımında ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 15 bin 342 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir. Adaylar, tercihlerini 2-8 Mayıs 2025 tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabileceklerdir.

        Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 3.658 sürekli işçi alımı da gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda başvurular, 5-9 Mayıs 2025 tarihleri arasında İŞKUR'un http://esube.iskur.gov.tr adresinden, elektronik ortamda kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun."

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