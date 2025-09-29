Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı başvuruları başladı! İşte KPSS-2025/5 tercih kılavuzu, başvuru ekranı, şartları ve kadro-branş dağılımı
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere hemşire, sağlık teknikeri, ebe, teknisyen, büro personeli, diyetisyen gibi çeşitli branşlarda 15.247 yeni personel alımı gerçekleştirilecek. KPSS-2025/5 tercih kılavuzu yayımlandı. Buna göre başvurular 29 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında alınacak. Alımlar KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmeyle yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu, şartları ve tarihleri hakkında detaylar.
- 1
Sağlık Bakanlığı KPSS sonucuna göre 15.247 sözleşmeli personel alımı yapacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere hemşire, sağlık teknikeri, ebe, büro personeli, teknisyen, diyetisyen, fizyoterapist ve tekniker gibi branşlara alım yapılacak. Adaylara yol gösterecek olan KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Peki, Sağlık Bakanlığı 15.247 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, 2025 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu, branş ve kadro dağılımı hakkında detaylar.
- 2
SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 247 PERSONEL ALIMI YAPACAK
Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Alıma ilişkin ilan Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.
İlana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 15 bin 247 sözleşmeli personel, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle alınacak.
- 3
SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI
Sağlık Bakanlığı 15 bin 247 sözleşmeli personel alımı tercihleri, 29 Eylül Pazartesi günü başladı ve 6 Ekim 2025 tarihinde sona erecek.
-
- 4
KPSS-2025/5 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI
Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS-2025/5 tercih kılavuzu ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayımlandı.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''Sağlık Bakanlığının sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 29 Eylül-06 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 29 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 06 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/5 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.''
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2025/5 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
- 5
2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve aday şifresini girerek yapabilecek.
ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
- 6
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ünvan, branş, sayı ve öğrenim düzeylerine göre dağılımları da yer aldı.
15 bin 247 personel alımında en fazla kadro, 6 bin 445 ile hemşire adaylarına ayrıldı. Tıbbı sekreter alımı için 1370, ilk ve acil yardım teknikeri alımı için ise 1809 kadro ayrıldı.
SAĞLIK BAKANLIĞI 15 BİN 247 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI İÇİN TIKLAYINIZ
-
- 7