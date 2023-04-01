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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ TARİHİ 2023 : Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alacak! Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda 10 bin 900 işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı başvurularının İŞKUR sistemi üzerinden tammalandığını belirtti ve kura çekim tarihini duyurdu. Başvurularını 22 ila 27 Mart günleri arasında yapanlar "Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak, kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı 10.900 işçi alımı kura çekimi tarihi...

Giriş: 01.04.2023 - 21:04 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İŞKUR üzerinden işçi alımı başvurularının tamamlanmasının ardından gözler Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihine çevrildi. Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı kapsamında Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 31.600 sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin 900 sürekli işçi alımı yapılacak. İşte 2023 Sağlık Bakanlığı personel işçi alımı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı...

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

    Sağlık Bakanlığı'nda yapılan açıklamada "İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca Noter huzurunda yapılacaktır." denildi.

  • SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

    4 bin 958 temizlik görevlisi

    3 bin 386 güvenlik görevlisi (silahsız)

    747 klinik destek elemanı (hastane)

    520 hasta karşılama ve yönlendirme görevlisi

    279 elektrikçi

    195 inşaat boyacısı

    130 marangoz

    277 ısıtma ve sıhhi tesisatçı

    258 bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elamanı

    150 biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı

  • SAĞLIK BAKANLIĞI SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

    Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacaktır. Kura sonuçları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

    SAĞLIK BAKANLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 10 BİN 900 SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir;

    1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin(1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar ile Kamu Kurum veKuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan şartları taşımak. (Yabancı uyrukluadaylar tercih yapamayacaktır.) 

    2. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.

    3. Başvuru tarihinin ilk günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak (22/03/1983 ve dahasonraki doğumlular başvuru yapabilecektir).

    4. Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvurutarihi itibarıyla mezun olmak ve istenilen diğer belgelere son başvuru tarihi itibarıylasahip olmak.

    5. Görevini devamlı yapmasına engel akıl hastalığı bulunmadığını belgelemek (Atanmayahak kazanan adaylardan istenecektir).

    6. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 incimaddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahipolmak. 

    7. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğincearşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yönünden bir engeli bulunmamak.

    8. Güvenlik görevlisi (silahsız) olarak istihdam edilecekler için, yukarıda belirtilen şartlarailave olarak, 5188 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin(1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (g) ve (h) bendindeki şartları taşımak.

    10 BİN 900 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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