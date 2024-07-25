Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Yunan mevkidaşına 'hastaneli' yanıt
Katıldığı bir televizyon programında "F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" ifadelerini kullanan Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis'a davet var. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medyadan çağrıda bulunduğu mevkidaşına hitap ederek "İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım" ifadelerini kullandı
Kıbrıs harekatının 50'inci yılında Türkiye'nin adadan verdiği mesajların Yunanistan'daki yankıları sürüyor. Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis katıldığı televizyon programında "F-35'lerle bir gece ansızın Ankara'ya gelebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden Georgiadis'e çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:
Ülkemizin sağlık alanındaki başarılarını yerinde gözlemlemeniz için kişisel sağlığınıza yönelik hizmet vermek üzere sizi İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağım.