Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "sedyeli ATV ambulansa" ilişkin videolu paylaşım

Bakan Memişoğlu, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ATV ambulansların, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkanı sağladığını ve sahada karşılaşılan sorunlara çözüm ürettiğini belirtti.

Türkiye Yüzyılı'nda, sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan Memişoğlu, paylaşımında, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen "sedyeli ATV ambulansa" ait görüntülere de yer verdi.

Acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen sedyeli ATV prototipini test ettik.



ATV Ambulanslar, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkânı sağlıyor; sahada karşılaşılan sorunlara çözüm üretiyor.



Türkiye Yüzyılı’nda,… pic.twitter.com/NFrkLVG5Y3 — Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) August 24, 2025