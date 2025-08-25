Habertürk
        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "sedyeli ATV ambulansa" ilişkin videolu paylaşım

        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "sedyeli ATV ambulansa" ilişkin videolu paylaşım

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen "sedyeli ATV ambulans" prototipini test ettiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 12:11 Güncelleme: 25.08.2025 - 12:11
        Bakan Memişoğlu'ndan "sedyeli ATV ambulansa" ilişkin videolu paylaşım
        Bakan Memişoğlu, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ATV ambulansların, özellikle dağlık, ormanlık, kırsal alanlarda ve kalabalık etkinliklerde hızlı müdahale imkanı sağladığını ve sahada karşılaşılan sorunlara çözüm ürettiğini belirtti.

        Türkiye Yüzyılı'nda, sağlık alanında yenilikçi fikirleri önemsediklerini ve desteklediklerini vurgulayan Memişoğlu, paylaşımında, acil müdahalelerde kullanılmak üzere geliştirilen "sedyeli ATV ambulansa" ait görüntülere de yer verdi.

