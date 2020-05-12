Sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadelede vatandaşlara bir uyarı yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayınladığı mesajda sosyal mesafenin altını çizdi.

Koca şu ifadeleri kullandı: Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske sosyal mesafe olmadan korona virüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın” ifadelerini kullandı.