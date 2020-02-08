Sağlık Bakanı Koca uçak kazasında yaralananları ziyaret etti

08 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pisten çıkan yolcu uçağında yaralanan yolcuları Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Fahrettin Koca'ya Türkiye Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Semih Korkut, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu, İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan ile birlikte kalabalık bir heyet eşlik etti.
Fahrettin Koca yaralıları ziyaret ettikten sonra açıklama yaptı. Tedavi altındaki yolcuların sağlık durumları hakkında bilgi veren Koca, "Son günlerde peş peşe yaşanan olaylar millet olarak bizi derinden üzdü. Elazığ depreminin yaralarını sararken, Van'da çığ felaketi yaşandı. Aynı gün Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bildiğiniz gibi uçağın pistten çıktığı elim bir kaza oldu. Kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Milletimizin başı sağ olsun. Bugün Pendik ve Kartal Eğitim Araştırma Hastaneleri'nde yatan hastalarımızı ziyaret etmiş oldum. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yaşanan elim kaza nedeniyle toplam 180 yaralımız tedavi edildi. Şu an yatarak tedavisi devam eden 54 hastamızdan 12 hastamız yoğun bakım şartlarında tedavisi devam ediyor. 54 hastamız ve yoğun bakımda takip edilen hastalarımızdan hayati tehlikesi olan herhangi bir hastamızın olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Özellikle Van Bahçesaray'da olaydan 24 dakika sonra UMKE ve 112 acil ekibimizin sahada olduğunu, İstanbul'da ise benzer şekilde olaydan 9 dakika sonra sahile yakın yan yoldan dubaları dinlemeden ambulansların alana girmek üzere gayret içinde olduklarını, hem UMKE hem 112 acil ekibimiz 9 dakika içinde alandaydı. Toplam ilk 45 dakika içinde olan ambulans sayımız ise 105'di. 105 ambulansta yaralılarımızı sevk etme noktasında yoğun bir gayret gösterildi. Bu arada maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Ben yoğun özveri ve gayret ile fedakâr bir performans ortaya koyan sağlık personelimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın pilotlarının sağlık durumlarının sorulması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pilotların genel durumlarının iyi olduğunu, iki ayrı hastanede ayrı ayrı takip edildiklerini hayati bir sorunlarının olmadığını söyledi.
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