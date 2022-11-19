Bakan Koca duyurdu: Soruşturma başlatıldı

Sosyal medya Twitter hesabından bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tokat'ta özel bir hastanede yaşanan ve sosyal medyada gündeme gelen görüntüler için, "Tokat Medical Park hastanesinde kaydedildiği belirtilen, bir hastanın bazı çalışanlarca şiddete maruz kaldığını gösteren görüntüler üzüntü verici ve kabul edilemezdir. Bakanlığımız ilgili hastanede derhal soruşturma başlatmıştır. Gerekenin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

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