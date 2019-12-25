25 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehir hastanelerine ilişkin, "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak bile, finansal model değişikliği olsa da şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz." dedi.
Bakan Koca, şehir hastaneleriyle ilgili sistematik bir karalama kampanyasının sürdürüldüğünü ifade ederek, malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılamadığı iddialarının doğru olmadığını söyledi.
Sağlık yatırımlarının en önemli ayağı olan 10 şehir hastanesinin hizmete girdiğini belirten Koca, 8 şehir hastanesinin yapımının devam ettiğini, genel bütçeden yapılması planlanan 12 hastaneden 3'ünün proje ihalesine çıkıldığını bildirdi.
Üç aylık süreçte kalan 9 hastanenin de proje ihalelerine çıkılacağını bildiren Koca, "2023'ten önce bu hastaneleri bitirmek üzere plan yaptık. Genel bütçede ona göre olacak" ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim, sevdam" olarak ifade ettiği şehir hastanelerinin yapımının hız kesilmeden sürdürüleceğini vurgulayan Koca, "Bundan sonraki süreçte genel bütçeden yapıyor olsak bile, finansal model değişikliği olsa da şehir hastanelerinin yapımından, konseptinden, fonksiyonundan vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.
"GÜNDE 500 AMELİYAT YAPILIYOR"
Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen üçüncü büyük 3 bin 704 yatak ve 1 milyon 350 bin metrekare alana sahip Ankara Şehir Hastanesinin bu yıl hizmete girdiğini hatırlatan Koca, "Ankara Şehir Hastanesinde 6 Şubat'tan bu yana 2 milyonun üzerinde hastaya bakıldı. Günde şu an 500 ameliyat ayda ise 14 bine yakın ameliyat yapılıyor. Günlük 17 bin poliklinik kapasitesine ulaşıldı." bilgisini verdi.
Ankara Şehir Hastanesinde ameliyatların durma noktasına geldiği, malzeme temin edilemediği şeklinde bir karalama kampanyasının yürütüldüğüne dikkati çeken Bakan Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
"Malzeme eksikliği nedeniyle ameliyatların yapılmadığı gibi bir durum asla söz konusu değil. Yeri geldiğinde malzeme fiyatlarının SUT fiyatlarından da yukarıda olduğu dönemde bile kendi global bütçemizden karşılayarak, vatandaşımızın ameliyatlarını asla yapmıyor noktasında olmadık. Ankara Şehir Hastanesinde bu anlamda malzeme olmadığından ameliyatların yapılmadığına dair bir durum söz konusu değil."
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