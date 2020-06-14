Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Paylaştığım fotoğraf, günceldir. Bugün ziyaret ettiğimiz ve sadece COVID-19 hastalarının kabul edildiği Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde çekilmiştir” ifadelerini kullandı.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."