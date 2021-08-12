Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahmut Özer Hocamıza hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Birlikte büyük hizmetler vermek için çok çalışacağız. Hocamıza muvaffakiyetler dilerim." ifadelerini kullandı.

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