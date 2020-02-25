Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle İran'la sınır kapıları geçici olarak kapatıldı

Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs nedeniyle İran'dan kara ve demiryolu geçişleri geçici olarak bugün itibarıyla durduruluyor

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