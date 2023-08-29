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        Haberler Gündem Sağlık Bakanı Koca: Konya'da doktora saldıran kişi gözaltına alındı

        Sağlık Bakanı Koca: Konya'da doktora saldıran kişi gözaltına alındı

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora fiziki saldırıda bulunan şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 01:11 Güncelleme: 29.08.2023 - 01:13
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        "Konya'da doktora saldıran kişi gözaltına alındı"
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da saldırıya maruz kalan doktora geçmiş olsun dileğinde bulunarak, adaletin bir an önce tecellisini beklediklerini belirtti.

        Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde görevli doktora fiziki saldırıda bulunan şüphelinin, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığını kaydetti.

        Bakan Koca, "Saldırıya maruz kalan arkadaşımıza bütün sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyor, adaletin bir an önce tecellisini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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