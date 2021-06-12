Bakan Koca'dan 'Halise Teyze' paylaşımı

"İtalyan RAI Televizyonundan TG3 ekibinin Mardin’de yaptığı çekimlerde aşıya karşı önyargıların nasıl kolayca değiştiğini görüyoruz" diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımını şu sözlerle tamamladı: Teşekkürler Halise teyze. Sağ ol arkadaşımız Azize. Sağ olun sözüyle çevresine güven veren genç hanımlar...

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