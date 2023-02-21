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Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara 'ALO 112' hatırlatması

Hatay, yaralarını sarmaya çalışırken peş peşe depremlerle yeniden sarsıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, afet bölgesindeki ihbarların 'ALO 112' hattına yapılması uyarısında bulundu

Giriş: 21.02.2023 - 06:03 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca'dan vatandaşlara 'ALO 112' hatırlatması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'ALO 112' uyarısı
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, deprem bölgesinde vaka ihbarlarının "ALO 112" hattına yapılmasını istedi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada verilen vaka ihbar mesajı kim görürse ona ulaşır. ALO 112 Çağrı Merkezi'ne yapılan bildirimse tam olarak aradığınız adrese, anında ulaşır. Sizin istediğiniz de bu değil mi?" ifadesini kullandı.

"VAKA İHBAR NOKTASI TWİTTER VEYA INSTAGRAM DEĞİL"

AA'nın haberine göre; Bakan Koca, paylaşımında deprem bölgesinde görev yapan bir sağlık çalışanının sahte ihbarlara ilişkin yaptığı uyarıya ilişkin video mesajına da yer verdi.

Görüntüde yer alan 112 Acil Sağlık ekibindeki bir kadın görevli, sosyal medyada depreme ilişkin çok sayıda sahte ihbarın yer aldığına işaret etti.

Deprem sonrası bölgede çöken binaların boş olduğunu belirterek, bunlara ilişkin panik halinde yapılan ihbarların müdahalelere etkisine dikkati çeken görevli, "Sizden ricamız teyit almadığınız hiçbir ihbarı hiçbir yerde paylaşmayın. Arkadaşlar vaka ihbar noktası Twitter veya Instagram değil. Teyit aldığınızda 112 aranacak, 112 ekipleri koordineli bir şekilde bizi gönderecekler." görüşünü paylaştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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