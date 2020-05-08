Sağlık Bakanı Koca'dan "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı - ANKARA



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın twitter paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan "tedbiri elden bırakmayın" uyarısı:- "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." uyarısı yaptı.Koca, Twitter hesabından, vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik videolu paylaşımda bulundu.Bakan Koca, paylaşımında, "Virüsten uzak durmanın yolu, maske ve sosyal mesafedir. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. Kimin virüs taşıdığını bilemezsiniz. Tedbiri elden bırakmayın." ifadelerini kullandı.