Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabında, Kestel Belediyesi'nin sosyal mesafe kuralına uygun olarak tasarladığı oturma bankının fotoğrafını paylaştı.

MÜHİM NOT: FOTOĞRAF PERŞEMBE GÜNÜ ÇEKİLMİŞTİR

Koca, paylaşımında, "Türkiye'nin pratik zekası, salgın şartlarında, sosyal hayata ilginç görüntüler kazandırmaya başladı. Göze sürpriz yapanından bir soruna çözüm olanına dek, her fikir güzel. (Mühim not: Fotoğraf çarşamba günü çekilmiştir)" ifadelerni kullandı.