Bakan Koca'dan sağlıkçı hakları paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter'dan şu açıklamalara yer verdi: Sağlık çalışanlarının hakları ve sağlıkta şiddet olaylarının tüm toplum kesimlerinde duyarlılık konusu olmasından hepimiz mutluyuz. Bu duyarlılık, sorunların önemi konusunda hepimizin birleştiğini, çözümün ortak iradeyi yansıtacağını gösteriyor. Çalışıyoruz. Kaybedecek zaman yok!

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