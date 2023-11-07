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        Haberler Sağlık Sağlık Bakanı Koca'dan "organ bağışı" çağrısı

        Sağlık Bakanı Koca'dan "organ bağışı" çağrısı

        Sağlık Bakanı Koca, "Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2023 - 14:10 Güncelleme: 07.11.2023 - 14:23
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        Sağlık Bakanı Koca'dan "organ bağışı" çağrısı
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Ülkemizde, yılda ortalama 2 bin kişi beyin ölümü gerçekleşerek vefat ediyor. Tedavisi için organ naklinden başka şansı olmayanlar ise her an ölümün eşiğinde. Aile olarak vereceğiniz kararla beyin ölümü gerçekleşen yakınınızın organlarını bağışlarsanız onun bir hayat kaynağı olmasını sağlarsınız. Artık hayatta değilken bile bir, belki birden çok insanı ölümden kurtarabilirsiniz. Bunun da tek yolu organ bağışçısı olmaktır. Bu kararı verin."

        Koca, organ bağışı konusunda ayrıntılı bilgiye, Bakanlığın "http://saglik.gov.tr" adresinden ulaşılabileceğini bildirdi.

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