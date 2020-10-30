Sağlık Bakanı Koca'dan, Mesut Yılmaz için başsağlığı mesajı:

AA

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz'ı kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.