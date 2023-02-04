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Sağlık Bakanı Koca'dan kanser taramaları için "20 dakikanızı ayırın" çağrısı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 20 dakika ayırarak Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezlerinde (KETEM) ücretsiz kanser taraması yaptırılması çağrısında bulundu

Giriş: 04.02.2023 - 16:33 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca'dan kanser taramaları için
AA

Bakan Koca, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye genelinde hizmet sunan KETEM ile ilgili bilgilere yer vererek, kanser taramalarının ve erken tanının önemine dikkati çekti.

Paylaşımında, Çayyolu KETEM'de görevli Dr. Serpil Özbek'in kanser taramalarına yönelik videosuna yer veren Koca, kanserin kalp ve damar hastalıklarından sonra ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığını, erken tanıyla bu hastalığın, oldukça ağır olan maddi manevi yükünün önüne geçilebildiğini vurguladı.

Bakan Koca, "KETEM dediğimiz Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezleri tüm ülkemizde 44'ü mobil, 320'si sabit olmak üzere toplam 364 birimle yaygın olarak halkımızın hizmetindedir. Lütfen 20 dakikanızı ayırın ve bir KETEM'e gelerek taramalarınızı yaptırın" ifadelerini kullandı.

Bu taramaların ücretsiz yapıldığına işaret eden Koca, şunları kaydetti: "Sağlığınızdan esirgediğiniz 20 dakika, yarın karşınıza ıstırap dolu yıllar olarak çıkabilir. KETEM kanser taramalarında kötü haber bile genellikle 'iyi' haberdir. Çünkü erken teşhis, hastalıkla zamanında mücadele etme, onu kolay yenebilme gücü verir. Size en yakın KETEM'e yani Kanser Erken Teşhis, Tedavi ve Eğitim Merkezi'ne başvurun, kanser taramanızı ücretsiz yaptırın."

Bakan Koca, ayrıca sigara, alkol, katkı maddesi içeren besinler gibi risk faktörlerinin kansere neden olabileceğine de dikkati çekti.

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