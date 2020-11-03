Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'deki yaralıların durumuna ilişkin paylaşım:

AA

Bakan Koca, Twitter hesabından İzmir'deki depremde yaşamını yitirenler ve yaralananlara ilişkin bilgi paylaşımında bulundu.

Arama ve kurtarma çalışmaları sonuçlarına göre can kaybının 95'e yükseldiğini belirten Koca, "Tedavisi halen devam eden hasta sayımız 147. Şu an 12 hastamız yoğun bakımda, 5'inin durumu ağır. Bu akşam itibarıyla tedavileri tamamlanarak taburcu edilen hasta sayısı ise 847." ifadelerine yer verdi.