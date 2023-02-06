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Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına dair açıklama

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı ve fırtına nedeniyle aldıkları tedbirleri açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kentte acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 342 ambulans ve 17 UMKE aracı İstanbulluların hizmetinde olacak" dedi

Giriş: 06.02.2023 - 02:29 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına dair açıklama
Bakan Koca'dan İstanbul'daki kar yağışına dair açıklama
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki kar yağışında acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 342 ambulans ve 17 UMKE aracının İstanbulluların hizmetinde olacağını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı teyakkuzda olduklarını belirtti.

Koca, "Acil sağlık hizmetlerinin aksamaması için 112 Acil ve UMKE ekiplerimiz göreve hazır. 342 ambulans 1016 personeliyle, 17 UMKE aracı 36 personeliyle İstanbulluların hizmetinde olacak." bilgisini verdi.

Haberin fotoğrafı Twitter'dan alınmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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