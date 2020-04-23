Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan'a özel Bilim Kurulu videosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, "Genç Bilim Kurulu üyelerimiz, video konferansla bir araya geldi" başlığı kullanıldı.

Koca ve Bilim Kurulu üyesi akademisyenlerin çocuklarca canlandırıldığı videoda, Bilim Kurulunun önceki toplantılarının birinde Bakan Koca'nın bir görevliye "bana yaklaşma" sözlerine de mizahi biçimde yer verildi.

Videoda, Bilim Kurulu üyesi çocuklar, salgınla mücadelede uyulması gereken tedbirleri dile getirip, vatandaşlara evde kalmaları uyarısını yineledi.