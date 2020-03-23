İHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Deng Li ile bir araya geldik. Dünyayı tehdit eden koronavirüs salgınına karşı iş birliğimizi artırma, dayanışmayı geliştirme konusunu ele aldık. İnsanlık bu sorunu bilgiyi ve deneyimi paylaşarak yenecek” ifadeleri kullandı.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!