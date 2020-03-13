Sağlık Bakanı Koca: Bu akşam koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı, hasta bir erkek ve durumu iyi

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