Sağlık Bakanı Koca: Bir vatandaşımızın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı, hasta bir erkek ve genel durumu iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da gece yarısı düzenlediği basın toplantısıyla, Salı günü akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşın test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Hastanın bir erkek ve genel durumu iyi olduğunu söyleyen Koca, hastanın bulunduğu şehre dair bilgi vermedi.

Hastanın yüksek ateş ve öksürük bulgularının araştırılması sonucu teşhisin konduğunu söyleyen Koca, hastanın ailesinin ve yakın çevresinin de "gözetim altında olduğunu" kaydetti.

Hastanın Avrupa temasının olduğunu söyleyen Koca, vatandaşlara "Yurt dışına zorunlu olmadıkça çıkmayın" çağrısında bulundu.

Bakan Koca, "İnsanların ülkeden ülkeye hareket halinde olduğu bir dünyada bazı sonuçları maalesef önlemek mümkün değil. Eğer dünyayla tamamen ilişkimizi kesmiş olsaydık, burada olmayabilirdik" dedi.

Ayrıca Sağlık Bakanlığı yaptığı bir yazılı açıklamayla, tüm personelin izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Covid-19 salgını sebebiyle Genel Müdürlüğümüz, merkez ve taşra teşkilatında çalışan tüm personelin ikinci bir emre kadar yıllık izinleri iptal edilmiştir" denildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Salı günü TBMM Sağlık Komisyonu'nda koronavirüs salgını konusunda yaptığı açıklamada, "virüsün şu anda Türkiye'de tespit edilmediğini ama olma ihtimalinin yüksek olduğunu" söylemişti.

https://www.youtube.com/watch?v=ZGt8-AuxBZU&feature=youtu.be

Türkiye'de yurt dışı dönüşleri için '14 gün kuralı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mart Pazar akşamı yaptığı açıklamada, koronavirüs için alınan tedbirler kapsamında, yurt dışından son 14 gün içinde Türkiye'ye dönenlerin, ilk 14 günlerini evlerinde geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sorumluluk büyük, tedbirler çok basit. Lütfen uyalım" dedi.

Koca, 9 Mart'ta Habertürk Televizyonu'na yaptığı açıklamada, tespit edilmemiş ancak virüs taşıyan vatandaşların olabileceğini belirtti, özellikle 60 yaş üstü bireylerin zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerektiğini kaydetti.

Okullardaki tatillerin öne çekilebileceğini belirten Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hazırladığımız rehbere göre şüphelenilen, hangi vakalarda şüphelenilmesi gerektiği olası vaka tanımı var. Bu durumda şüphe taşıyanlardan her kurum alabilir. Biz bu tetkikin yani numunelerin çalışılma merkezlerini artırdık biliyorsunuz. Sadece Ankara'daydı. İran ile sınırları kapatmamız nedeniyle Erzurum'a taşıdık. İstanbul'da hızla devreye girdi. Adana, Antalya, İzmir ve Samsun'da da önümüzdeki günlerde de devreye girecek."

Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi

Türkiye'de koronavirüs ile ilgili son durum ne, hangi önlemler alındı?

Nasıl korunabilirsiniz?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

Ellerinizi yıkayın - sabun veya el temizlik jelleri virüsü öldürebilir

Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında virüsün yayılmasına engel olmak için ellerinizi yıkayın

Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının - elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza bulaşabilir

Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek kişilerden uzak durun - 1 metre uzak durmak havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı sağlar

BBC

Ne kadar ölümcül?

WHO'nun 44 bin hastaya dayandırdığı araştırma verilere göre virüsün bulaştığı kişilerin:

%81'i hafif atlatıyor

%14'ü ciddi geçiriyor

%5'i ağır hastalanıyor

Covid-19'dan ölenlerin oranı ise %1 ila %2 arasında. Hastalığın 9 yaşın altındaki çocuklarda pek görülmediği 80 yaş üzerinde ve solunum yolları hastalıkları olanlarda ise ölümcüllük oranının çok yükseldiği anlaşılıyor.

Ama bildirilen rakamların hepsi güvenilir değil.

Her yıl yaklaşık bir milyar kişi sıradan soğuk algınlığı yaşıyor ve bu hastalıktan ölenlerin sayısı 290 bin ila 650 bin arasında değişiyor. Grip vakalarının ciddiyeti her yıl değişiyor.

SARS salgınında ölüm oranı Koronavirüs'e göre çok daha yüksekti ve hastalığa yakalananların yüzde 9'u hayatlarını kaybetmişti.

Ancak koronavirüsün bulaşmasıyla başlayan hastalık sürecinin görece uzun olduğu ve ölü sayısının ilerleyen günlerde artabileceği uyarıları da yapılıyor.

Henüz salgının boyutları da tam olarak bilinmediği için bu yeni virüsün yol açabileceği ölümlere dair bir tahmin yürütmek zorlaşıyor.