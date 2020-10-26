Sağlık Bakanı Koca başkanlığında İstanbul'daki salgınla mücadele çalışmaları değerlendiriliyor

Fahrettin Koca, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul'daki ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

Kentteki salgınla mücadele çalışmalarının ele alındığı toplantıya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de katılıyor.

Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması yapması bekleniyor.