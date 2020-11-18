Sağlık Bakanı Koca, bakanlığının ve bağlı kuruluşların bütçesinin sunumunu yaptı

AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan komisyonda, Sağlık Bakanlığı, Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçeleri ele alınıyor.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bakanlığının bütçesinin sunumunu yapıyor.

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