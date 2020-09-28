Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Sağlık Bakanı Oktay Şiraliyev ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Ermenistan'ın insanlık dışı saldırısı sebebiyle Şiraliyev'e taziye ve üzüntülerini ilettiğini kaydeden Fahrettin Koca, "Kardeş Azerbaycan halkının yanındayız. Her türlü sağlık ihtiyaçlarında yardıma hazırız." ifadelerini kullandı.