Bakan Koca'dan Ek Ödeme Yönetmeliği açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek ödeme yönetmeliğine ilişkin "Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından ek ödeme yönetmeliğine ilişkin açıklama yaptı. Koca, açıklamasında performansa göre ek ödemenin kaldırıldığını belirterek, "Performansa göre ek ödeme yönetmeliği tamamen kaldırıldı. Yeni yönetmelik, döner sermaye hak eden herkese taban ek ödeme getirdi. Hastanelerimizde ise ayrıca, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınarak, değişen miktarlarda teşvik ödemesi yapılacak. Sabit ödeme ve taban ödemesinden emeklilik primi kesilmiyor. Kesilmesinin emekliliğe zaten bir katkısı yok. Zira Haziran 2022'de çıkan 7411 Sayılı Kanunla doktorların emekli aylığı, 2008'den sonra göreve başlayanları da kapsayacak şekilde pirime bağlı olmaksızın artırıldı" ifadelerini kaydetti.
"YAPILAN HER ÖDEME KALEMİ AYRI AYRI OLACAK"
Bakan Koca, sağlık çalışanlarına yapılan ödeme kalemlerinin ayrı ayrı olacağını belirterek "Sağlık çalışanlarına yapılan her ödeme kalemi ayrı ayrı olacak, hiçbiri diğerinden mahsuplaşılmayacak. Bahsi geçen mahsuplaşma ifadesi, döner sermaye hesabı ile merkezi yönetim bütçesi arasındaki teknik bir hususla ilgilidir. Sağlık çalışanı ile pratikte bir anlamı yoktur" dedi.
"Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı giriyor?" sorusuna da açıklık getiren Bakan Koca, "Hayır. Böyle bir durum söz konusu değil. Eskiden performans ödemesi içinde döner sermayeden verilen sabit ek ödeme merkezi yönetim bütçesinden maaşa eklenerek verilecek. Ancak, mahsuplaşma, bu hesapların muhasebeleştirilmesi ile ilgili bir husustur; kişilerin geliri ile ilgisi yoktur" ifadesini kullandı.
DHA'nın haberine göre; Bakan Koca, açıklamasında "Yıllık iznin 12 gününde hiçbir kesinti olmayacak. Ayrıca hastalık nedeniyle raporlu olunan günlerde de kesinti yapılmayacak. Teşvik ödemesinden ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanları yararlanacak" dedi.
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