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Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla görüşerek durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, "İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor." ifadesini kullandı.

12.12.2020 - 00:47 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanı Koca, 4 ilin vali ve sağlık müdürleriyle görüştü
AA

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek son durumu tekrar gözden geçirdiklerini bildirdi.

İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 oranında günlük vakada düşüş olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 67, İzmir'de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara'da yüzde 72. Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay. Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız."

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