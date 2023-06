FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

2 Ocak 1965 doğumlu ve 55 yaşında olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya’nın Kulu ilçesinin Ömeranlı mahallesinde dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini Konya’da yapan Bakan Koca, lise öğrenimine Bursa Erkek Lisesi’nde devam ederek buradan mezun olmuştur. İstanbul Tıp Fakültesi’ndeki öğrenimini 1988’de tamamlayarak tıp doktoru diplomasını ve unvanını almıştır.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesinden mezun olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında ihtisas yapan Fahrettin Koca İstanbul Medipol Üniversitesinin kurucusu ve sahibidir. Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı’nın da kurucu olan Bakan Koca. Türkiye Cumhuriyeti’nin 59. Sağlık Bakanı olarak görev yapmaktadır.

FAHRETTİN KOCA’NIN MESLEK HAYATI

1988’de İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden mezun olarak göreve başlayan Fahrettin Koca, 1995’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olmuştur. Bakan Koca çeşitli sağlık kuruluşlarında medikal direktörlüğü ve doktorluk görevlerinde yer almıştır.

Türkiye Eğitim ve Sağlık Araştırma Vakfı (TESA)’da kurucu başkanlık görevi yapan Koca, daha sonra bu vakıf tarafından 2009 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi’nin kuruculuğunu da yaparak Mütevelli Heyeti Başkanlığını yürütmüştür.

Bunların dışında Fahrettin Koca’nın Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği’nde, (TPK) Türk Pediatri Kurumu’nda, Sağlık Meslek Komitesi’nde, (İTO) İstanbul Ticaret Odası’nda, (OHSAD)Özel Hastaneler Sağlık Kuruluşları Derneği’nde üyelikleri bulunmaktadır.y

(DEİK) Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi’nde Eğitim Komitesi İş Konseyi Başkan Yardımcısı olan Fahrettin Koca aynı zamanda Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği’nin Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

FAHRETTİN KOCA’NIN SİYASET YAŞAMI

Fahrettin Koca siyaset yaşamı, 2018 yılında Türkiye’de yapılan genel seçimler neticesinde, 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu sonrası ilk kez tamamı TBMM üyesi olmayan kişilerden meydana gelen Bakanlar Kurulu’na dönemin Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak göreve atanmıştır.

Sağlık Bakanı olarak atanmasından sonra 10 Temmuz 2018 günü görevine yemin ederek başlayan Fahrettin Koca hala Türkiye Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanı olarak görev yapmaktadır.

FAHRETTİN KOCA’NIN ÖZEL HAYATI

Evli ve dört çocuk babası olan Fahrettin Koca son günlerde küresel salgın olan koronavirüs nedeniyle ülkemizde en çok takip ve merak edilen kişi haline gelmiştir.

Gazetecilere verdiği sakin ve saygılı duruşu, hastalarına verdiği değer ve görevinde göstermiş olduğu titizlikle Türk halkının kısa zamanda sevgisini ve saygısını kazanan Fahrettin Koca hakkında babasının vermiş olduğu röportajda da anlaşılmaktadır.

Babası Hasan Koca oğlu hakkında, her zaman başarılı, merhametli, disiplinli ve temiz olduğunu söyleyerek oğlunun hiçbir zaman insanlara kıyamadığından söz etti. Oğlum haksızlığı hiç sevmez ve her zaman başarılı bir çocuktu. Elinden geldiğince her şeyin iyisini yapar ve herkese yaralı olur.

6 çocuğum var ve en büyükleri Fahrettin’dir diyen baba Hasan, çocuklarını mahallede bakkallık yaparak okuttuğunu ve elhamdülillah hepsinin de başarılı olduklarını söyledi.