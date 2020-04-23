Türkiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesinde her gün yeni bir aşama kaydederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından vatandaşların Ramazan Ayı'nı kutladı ve 'Umut göründü' ifadelerine yer verdi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."