Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman, saat kaçta açıklama yapacak? Bilim Kurulu kararları neler oldu? Maskeler çıkacak mı, yeni yasaklar gelecek mi?

Gün itibariyle gerçekleştirilen bilim kurulu toplantısı nedeniyle gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapacağı açıklamalara çevrildi. Yurt genelinde binlerce vatandaşımızın merakla araştırdığı konuyla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merakla beklenen toplantı saat 15:00'de başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise saat 19:00 sularında açıklama yapacak ve bilim kurulu kararları belli olacak...