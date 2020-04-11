Sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "31 Aralık’tan bu yana sürdürdüğümüz mücadeleden ödün vermemekte kararlıyız. Uyarılarımızın istisnasız her koşulda geçerli olduğunu unutmayın. Süreci birlikte, sağduyu içinde, başarıyla tamamlayacağız. Bu inançtan taviz vermeyelim. Mücadelemizin sonucuna odaklanalım"

"STRATEJİYE GÜVENİN"

Koca sosyal medyadan yaptığı yeni paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ülkemiz, virüsün dünya kamuoyuna duyurulduğu 31 Aralık 2019’dan itibaren, bu tehdidi, sözün bilime ve bilim insanlarına bırakılacağı bir sağlık sorunu olarak ele almıştır. Bir halk sağlığı tehdidini diğer tüm konulardan ayıran stratejiye güvenin.