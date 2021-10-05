Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadelede ilgili gelinen noktayı sosyal medya Twitter hesabında paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadelere yer verdi:

Covid-19’a karşı ikinci doz aşı oranı ISPARTA’DA da %75’i geçti. Böylece MAVİ il sayımız 23’e ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım!