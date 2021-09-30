Sağlık Bakanı FahrettinKoca, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen aşılama programı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranında Denizli'nin de yüzde 75'i geçtiğini belirten Koca, "Böylece 'mavi' il sayımız 16'ya ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" ifadesini kullandı.

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