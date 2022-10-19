Bakan Koca son durumu paylaştı

Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağı patlamasının ardından yaralanarak hastaneye kaldırılan yaralıların son durumu hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Maden ocağı patlamasında yaralananların durumu: Bartın’da tedavi gören 5 madenci taburcu oldu. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesindeki 6 hastadan biri yoğun bakımdan servise alındı, durumu iyiye gidiyor. 1 hasta entübasyondan çıktı. Diğer 4 hastanın durumu stabil.