Sosyal medya Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bölgede yaşayan vatandaşları zehirli gazlara ve klimalara karşı uyardı.

Bakan Koca mesajında şu ifadelere yer verdi:

Sakarya Hendek'te havai fişek fabrikasındaki patlamaya yakın bölgelerde, havaya karışan ZEHİRLİ GAZLARA KARŞI tedbirli olmalıyız. En az 12 saat dolana kadar dışarı çıkılmamasını, kapı ve pencerelerin kapalı tutulmasını, klimaların çalıştırılmamasını öneriyoruz.