24 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan İran'da meydana gelen depremden etkilenen Van'daki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.
Koca'nın açıklamaları şu şekilde:
İran merkezli 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van’da, bilindiği gibi, 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Depremde toplam yaralı sayısı 64. Yaralı 64 vatandaşımızdan 42 kişinin tedavisi tamamlanmış durumda. Sağlıklarına kavuşmuş olarak, taburcu edildiler. 22 vatandaşımızın tedavisi ise, bölgedeki 3 hastanemizde devam ediyor. 1 yaralımızın durumu ağır, gerekli tıbbi müdahaleler yapılıyor. Depremin hemen ardından bölgeye sevk ettiğimiz; 32 ambulans, 1 helikopter ambulans, 2 mobil komuta aracı, 3 lojistik araç, 167 UMKE ve 112 Acil personelimizle depremzedelerimize gerekli tüm sağlık hizmetlerini vermeyi sürdürüyor. 1’i Başkale merkezde, 4’ü depremden etkilenen köylerde olmak üzere toplam 5 sahra hastanesi ünitesi kurmuş durumdayız. Ayrıca 92 kişiden oluşan sağlık ekiplerimiz, bölgede, köy köy gezerek, evlerde sağlık kontrolü ve hasta muayenesi yapmaktadırlar.
Temennimiz, böyle acılarla hiç karşılaşmamak. Karşılaşmamız durumunda ise devletimiz, hassas görev bilinciyle ve gerekli tüm imkânlarıyla, Van Başkale’de olduğu gibi, milletimizin hizmetindedir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.
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