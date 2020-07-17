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Survivor 2020 final programı sonrası ortaya çıkan görüntülerde yarışmacıların ve izleyenlerin sosyal mesafe ve maske kuralına uymadığı dikkat çekmişti.

Sosyal medyada da büyük tepki toplayan görüntülere ilişkin Sağlık Bakan Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından program sonrası çekilen görüntüleri paylaşan Koca, "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazar yeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından maske ve sosyal mesafe kuralına uyulması için her gün çağrı yapıyor. Koca, bugün paylaştığı bir başka mesajında da tatilcileri uyararak "Koronavirüs, damlacıklarla bulaşır. Riskli damlacık sayısı, havuz ve plajlarda da tıpkı diğer ortamlardaki gibi, insan yoğunluğuna bağlı şekilde artar. Tedbirler, üçüncü şahıslı tüm yerlerde geçerlidir. Kurallara uyulursa tatilin kalitesi artar" ifadelerini kullandı. Bakan Koca bir de tatil sloganı paylaştı: Kum gibi kalabalıktan uzakta!