Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Somali'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Bakan Koca, Somali'de düzenlenen terör saldırısında yaralanan ve hayatını kaybeden Türk vatandaşlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının sayısının 2'ye yükseldiğini belirten Koca, "Yaralanan 3'ü Türk 14 kişinin tedavisine Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Hastanemizde devam ediyoruz. Yaralı vatandaşlarımızın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.