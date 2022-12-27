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Sağlık Bakanı Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, muayenehane hekimlerinin taleplerinin ele alındığını belirterek, "Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek." ifadesini kullandı

Giriş: 27.12.2022 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama
Bakan Koca'dan muayenehanesi olan hekimlerle ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Muayenehane hekimlerinin taleplerini, yaptığımız toplantılarda karşılıklı ele aldık. Kamunun ihtiyacını belirledik. Dengeleri kuracak yeni çalışmamızı hazırladık, 7 Ocak'tan önce ilan edeceğiz. Muayenehane hekimlerimizin sağlığa katkıları devam edecek."

Bakanlığın Özel Hastaneler Yönetmeliğinde bazı değişiklikleri içeren düzenlemeleri 6 Ekim'de Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Muayenehane hekimleri, getirilen düzenlemelerin özel hastanede görev yapmalarının sınırlanmasına neden olacağını belirterek, yeni bir çalışma yapılması talebinde bulunmuştu."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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